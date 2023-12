Gino Cecchettin e il rumore del cambiamento

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ci sono le parole dopo il ritrovamento del cadavere di Giulia. Ci sono le parole del discorso pronunciato a conclusione del funerale ‘pubblico’ della figlia, nella basilica di Santa Giustina a Padova. Ci sono quelle indirizzate a colleghi, clienti e fornitori nella lettera pubblicata su LinkedIn, in cuiringrazia, comunica l’intenzione dei prendersi una pausa dal lavoro e apre a una riflessione che, in una società davvero civile e umana, non spetterebbe a lui fare, non ora almeno, nel tempo del lutto, ma alla quale non si sottrae: le dà voce e ne porta il peso. Quest’uomo,, sta rendendo il proprio abisso di dolore e rabbia generatore di cura e di educazione sentimentale e affettiva. Non può più salvare la figlia, e allora sta facendo in modo che il ...