Gino Cecchettin a Storie Italiane | “Perdonare Filippo Turetta? Sarà difficile La rabbia? Non si può mettere da parte quando non c’è | c’è dolore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “Sai che io sono nata a Saonara. Ho un po’ la voce rotta perché io conoscevo la tua mamma, conosco tuo zio, conosco tutta la tua famiglia dalladei Camerotto… Come dire, ti sento un po’ famiglia anch’io”. Così Eleonora Daniele lo scorso 20 novembre aparlando con Elena, la sorella di Giulia, uccisa dall’ex fidanzato. Daniele si è a lungo occupata del casoe questa mattina suo ospite è stato, papà di Giulia: “Non si puòdalalanon c’è. C’è. E si riesce a trasformarlo in qualcosa di positivo solo attraversandolo, non evitandolo. È quello che ho ...