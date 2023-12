Giambruno pronto a fare causa a Mediaset per fuorionda di Striscia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Secondo l'indiscrezione riportata da La Stampa, Andrea, l'azienda che lo ha prima promosso alla conduzione e poi silurato, sfilandogli il programma Diario del Giorno su Rete 4, dopo una serie di gaffe culminate negli imbarazzanti e molestitrasmessi dala Notizia. L'ex compagno della premier Giorgia Meloni ha voglia di riscatto e in queste settimane avrebbe studiato con il suo avvocato la migliore strategia, quella che gli darebbe più chance di rifarsi sull'azienda: "Faccioper violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa. L'avvocato mi ha detto che così vinciamo sicuro". Sono queste le parole riportate da testimoni diretti al quotidiano. Tutto è partito da quando ...

ROMA. Lunedì 4 dicembre. Andrea Giambruno scherza con un gruppo di amici, a pranzo. Sono una decina di persone in tutto, seduti all’Osteria del Sostegno, un piccolo ristorante in centro, a due passi d ...

