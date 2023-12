GF Vip | è finita tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Il loro ultimo passo

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La crisi traera nota da diverse settimane ma ora è arrivata una conferma che sembrerebbe mettere definitivamente fine allastoria. Infatti, un affidabile esperto di gossip ha fatto sapere che i due non vivono più insieme, svelando anche i motivi dellarottura. E così tra i due, attualmente alla conduzione di Ex on the Beach Italia su Paramount , sembrerebbe davverononostante lesmentite. GF Vip,non vivono più insieme: lo scoop L’esperto di gossip Alessandro Rosica, alias Investigatore Social su Instagram, nel pomeriggio del 6 dicembre 2023 si è sbilanciato definitivamente su ...