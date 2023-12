GF | Mirko in tilt per Greta vicina ad altri? Perla lo inchioda | lui sbotta

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La convivenza a tre traBrunetti,Rossetti eVatiero sta diventando sempre più complicata all'interno della casa del Grande Fratello. A rendere le cose più difficoltose è statache, in questi giorni, si è molto avta ad alcuni concorrenti, ovvero, Vittorio Menozzi e Federico Massaro., allora, ne ha subito approfittato per chiedere al suo ex fidanzato che cosa pensasse di tutta questa situazione. Il ragazzo, però, non ha molto gradito le insinuazioni della coinquilina, sta di fatto che ha avuto una reazione un po' inaspettata. GF 2023:Vatiero chiede aBrunetti se è geloso diRossetti, lui reagisce male Da quando ancheRossetti è entrata nella casa del Grande ...