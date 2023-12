Gerry Scotti | il suo album di Natale è il regalo di cui non sapevamo di avere bisogno

Altre News in Rete:

Amadeus deve ringraziare 'San Fiorello', Vince Tempera impetuoso su Sanremo dopo l'esclusione

Vince Tempera ha partecipato varie volte fra il 1969 e il 2016, poi ha diretto l'orchestra anche in altri contesti come nel talk show Barracuda e in La Corrida di. In queste ore ha avuto ...

L'album di Natale di Gerry Scotti è il regalo di cui non sapevamo di avere bisogno WIRED Italia

Gerry Scotti, il suo strambo gusto in cucina ti lascerà a bocca aperta: ama davvero mangiarlo ogni volta che può iFood

Dimenticate Mariah Carey: la stella di queste feste è il presentatore televisivo in versione musicale (con l'aiuto dell'intelligenza artificiale) ...

Io Canto Generation, terza puntata 6 dicembre: anticipazioni e diretta

Io Canto Generation, le anticipazioni sul terzo appuntamento del talent show canoro condotto da Gerry Scotti. Il liveblogging dalle 21:30 ...