Genova | l' ultima frontiera della sinistra | protestano se rifanno il cimitero

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Un po' fuori stagione, in versione prenatalizia, arriva l'ennesima polemica sull'antifascismo in assenza di fascismo. Con effetto boomerang, peraltro. Nasce tutto a, dove si sta discutendo il bilancio comunale di previsione. Ebbene, il Pd scova tra le pieghe un sospetto focolaio littorio. «“Tra le 1528 pagine consegnate ai consiglieri comunali solo 48 prima dell'avviodiscussione -scrive il Capogruppo Simone D'Angelo- sono molte le voci che preoccupano, ma sconcerta leggere di 1 milione e 750 mila euro stanziati per il sacrarioRSI. Disgusta vedere nel bilancio del Comune diquasi 2 milioni di euro stanziati per commemorare rastrellatori, fucinatori di partigiani e persecutori di ebrei». Si innesca la miccia, e i fuochi d'artificiorispolverata resistenza vanno avanti ...