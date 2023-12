Altre News in Rete:

Genoa, la Coppa Italia resta un tabù: fuori prima dei quarti da 32 anni

Commenta per primo L'1 - 0 maturato ieri sera in casa della Lazio è valso l'eliminazione dallaItalia delgià negli ottavi di finale. Un'uscita anticipata dalla seconda competizione nazionale che non è certo una novità per i rossoblù, che anzi sembrano in qualche modo confermare un'...

Coppa Italia: Guendouzi trascina la Lazio ai quarti, Genoa battuto 1-0 - Sportmediaset Sport Mediaset

Alla Lazio basta Guendouzi per stendere il Genoa: Sarri ai quarti di Coppa Italia aspetta... Mou La Gazzetta dello Sport

Lazio avanti, basta Guendouzi

La Lazio batte il Genoa per 1-0, qualificandosi per i quarti di finale della Coppa Italia per il tredicesimo anno consecutivo, mentre i liguri non raggiungevano questo turno dal lontano 1991-92. Il go ...

Coppa Italia, le possibili date per i quarti di finale della Lazio

LAZIO COPPA ITALIA DATA QUARTI DI FINALE - Ecco le possibili date in cui la Lazio sarà impegnata nei quarti di finale di Coppa Italia.