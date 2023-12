Genoa | Gilardino | “Il rigore? Meglio parlare della partita”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “Il possibilenel finale? Credo sia visibile a tutti ma pensiamo a. Sono soddisfatto per l’interpretazionegara da parte dei ragazzi, è normale che fa male perdere e dispiace. A parte il gol regalato nei primi dieci minuti, l’impostazione e la prestazione ci sono state“. Lo ha detto il tecnico delAlbertodopo la sconfitta contro la Lazio e l’eliminazione dalla Coppa Italia. “Volevo vedere alcuni giocatori che si sono visti poco, in molti hanno dato una risposta. Stasera conoscevamo le qualitàLazio, dove potevamo creargli delle difficoltà e ci siamo riusciti. Non abbiamo creato tantissimo – ha spiegato l’allenatore dei liguri ai microfoni di Mediaset – ma sicuramente i presupposti per andare ...