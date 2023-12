Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept | bolide virtuale da 1 000 Cv

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Per chi non lo conoscesse,è il marchio di lusso del gruppo Hyundai. Il brand coreano aveva fatto il suo debutto europeo nel 2021, sbarcando sui mercati di Germania, Regno Unito e Svizzera. Ora, in occasione delle World Finals – ovvero delle Finali Mondiali – del celebre videogameha svelato la conturbante X. Trattasi di un prototipoche sarà “fruibile”, a gennaio, solo per i videogiocatori del suddetto simulatore di guida, giunto alla sua settima edizione. La X...

