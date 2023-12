Gaza | la diretta – Israele circonda la casa del leader di Hamas Yahya Sinwar Esercito | “Almeno un altro mese di pressione prima di una tregua”

Altre News in Rete:

Rai, attacchi al rinnovato Tg1. Ma i risultati sono da record

... giornalista del Corriere della Sera, si fa la domanda e si dà la risposta: tra le guerre ae ... e lo fece decisamente peggio perché in apertura di Tg, nella messa in onda in, furono ...

Gaza, la diretta - Il piano di Israele: allagare i tunnel di Hamas. Netanyahu: "La striscia di Gaza va smilitarizzata" Il Fatto Quotidiano

Israele-Hamas, carri armati entrano a Khan Yunis, nel Sud di Gaza Sky Tg24

Rai, attacchi al rinnovato Tg1. Ma i risultati sono da record

Il Tg1 delle ore 13.30 di domenica scorsa (e non quello più prestigioso delle 20) ha fatto bene ad aprire il telegiornale con Amadeus e ...

Onu: “Nella Striscia la situazione è apocalittica”, Netanyahu: “Non riavremo tutti gli ostaggi”

Le notizie dell’ultima ora sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas e gli aggiornamenti sul conflitto israelo-palestinese ...