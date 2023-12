(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con nota del 23 ottobre, ha designato l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Vito Volterra” quale organizzatore dellaper gli studenti degli Istituti Tecnici Industriali con Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, art., edizione. L'articolo .

Altre News in Rete:

Umbria Bike&Run Show promossa a pieni voti edizione numero 'zero'

Tutto questo è stato Umbria Bike&Run show , Salonedelle tecnologie, prodotti e servizi ... per la'Correndo verso l'Invernalissima' con vista sulla città di Assisi, fino ai tre ...

Gara Nazionale di Automazione 2024 – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia USR Sicilia

Gara nazionale di Automazione 2024: iscrizioni entro il 31 gennaio Orizzonte Scuola

AIA, Pacifici: "Il rapporto allenatori-arbitri non è complicato, ma..."

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Il rapporto con gli allenatori non è complicato, qualche settimana fa ci siamo ritrovati a Lissone per parlare di obiettivi comuni. Non c'è ...

Coppa Italia: Fiorentina Parma 0-2 DIRETTA e FOTO

Fiorentina Parma 0-2 in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita è valida per l'acceso diretto ai quarti di finale. L'assistente arbitrale Marco D'Ascanio, designato per la gara è ...