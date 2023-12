Furto in gioielleria nel Salernitano | due arresti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 4 dicembre u.s., i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Lagonegro nei confronti di un 35enne e una 33enne di Zagarolo (Roma), percon destrezza in danno di unadi Teggiano (SA). Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta allo stato supportata da un fumus di fondatezza da parte del GIP, a dicembre 2022 i due indagati avrebbero sottratto “un rotolo” di gioielli ed oggetti in oro, dopo aver distratto con un pretesto il titolare dell’attività commerciale. Gli arrestati, ferma restando la presunzione di innocenza, sono stati tradotti in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.