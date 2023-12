Funerali Cecchettin | le femministe non arruolino il padre addolorato

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Zuppa di Porro. Il corriere monoGiulia praticamente, per fortuna che Borgonuovo si prende la briga di smontare l’inizo del processo di politicizzazione del papà di Giulia. E di fatti è ciò che fa la Cuzzocrea sulla Stampa. Bagarre sul salario minimo: sì certo da pate delle opposizioni. Lettera Salvini sul corsera e ricorda di Fini sdoganato da Silvio. La favolosa storia di Puech erede di Hermes che dona tutto al suo cameriere (ops colf). Gran casino sui fondi Usa a Zeensky, il Foglio si lamenta dei repubblicani, E poi Caracciolo ci spiega il casino Venezuelano che riguarda loro da più vicino. La Verità insiste su Casarini e Vaticano. Rivolta di Giorgetti contro Berlino. Borsa ai massimi. Stamatttina dovevo andare dal mio amico Parenzo sulla Sette a festeggiare onomastico e parlare degli Altarini della sinistra, ma Parenzo è stato bloccato. Toc Toc Cairo è una cosa che sai o è farina ...

Altre News in Rete:

Patto di stabilità, Meloni: "Non si può dire sì a riforma che poi non si può rispettare"

vedi ancheGiulia, a Padova 10mila persone per ultimo saluto FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Giorgia Meloni nella top 5 di Forbes delle donne più ...

I funerali di Giulia Cecchettin: le lacrime, il «rumore», il discorso del padre: «Ora sei una stella» Corriere della Sera

Il discorso di Gino Cecchettin ai funerali di Giulia: “Addio amore mio, grazie per questi 22 anni” il Resto del Carlino

Turetta non ha visto i funerali di Giulia Cecchettin in tv, anche i suoi genitori sono rimasti a casa

Rinchiuso nel carcere di Verona, Filippo Turetta non ha seguito l’ultimo saluto in tv all’ex che ha ucciso. La tv nella sua cella è rimasta spenta. I suoi genitori, invece, non sono stati visti alle ...

Filippo Turetta non vede i funerali di Giulia, i suoi genitori assenti alla cerimonia: «Sempre più provati, c'è bisogno di tranquillità»

I genitori di Filippo Turetta non hanno partecipato ai funerali di Giulia Cecchettin che si sono svolti ieri nella basilica di Santa Giustina a Padova. Come lui, che si pensava che in un ...