Frankie Kazarian | “Lasciando la AEW ho scommesso su me stesso”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)ha fatto parte della storia della AEW sin dall’inizio. Insieme a Scorpio Sky, è stato il primo campione tag team della compagnia. A gennaio 2023, a seguito del mancato rinnovo del suo contratto, l’atleta ha fatto ritorno ad IMPACT. Lunedì, attraverso un post sui social media,ha riflettuto su questa cruciale decisione e sulle conseguenze che ha avuto sulla sua carriera. Agire senza troppi ripensamenti Non c’è ombra di pentimento nelle parole diin merito alla sua decisione di lasciare la AEW. L’atleta ha infatti affermato di aversu di sè, ritrovandosi a vivere uno dei periodi più divertenti e gratificanti della sua carriera. In January I made a difficult, but VERY necessary decision. I decided to bet on myself. It resulted in the most ...