Francesco Vaia | L' Open day vaccinale va fatto adesso | tutte le regioni si diano da fare

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute a Huffpost: "Non siamo in emergenza, ma non c'è una grande copertura. Era preferibile una data unica nazionale, ma abbiamo lasciato libertà alle. Le dosi ci sono, ma sono gli enti locali che devono farle arrivare ai medici di famiglia"