Francesco Oppini | la fidanzata Francesca Viverit | “Fortunata di averti al mio fianco”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)ha ritrovato la felicità aldi, ragazza lontana dal mondo dello spettacolo con la quale è apparso in diversi scatti su Instagram a partire dall’estate 2022, chi è la nuovaIl volto di 7Gold sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, insieme al padre Franco, in onda a partire dalle 14.00 su Raiuno, dove si racconterà tra carriera e vita privata. L’ex vippone ha avuto una lunga storia con Cristina Tomasini, influencer conosciuta in un locale nel 2010. La loro storia procedeva a gonfie vele tanto che i due parlavano di progetti importanti ma ad inizio del 2022 arrivavano segnali di crisi della coppia, messe a tacere quando nell’estate arrivavano nuovi scatti del ...