FOTO L’Avellino abbraccia i tifosi Perinetti | “Affrontiamo il derby per rilanciarci”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’US Avellino 1912, grandi e piccini in occasione dell’evento all’Official Store per l’evento “Christmas Store“. Una folta delegazione di giocatori accompagnati dal direttore dell’area tecnica, Giorgioha fatto tappa allo store di Via Cannaviello. Lo stesso che è tornato a parlare dopo il lutto che lo ha colpito nei giorni scorsi. “Quella con il Benevento è una gara che dà stimoli particolari – afferma– Non va neppure preparata, purtroppo con la Turris siamo stati sfortunati. E’ chiaro che la situazione è difficile, perché c’è chi ha saltato la preparazione e va reinserito in gruppo. Al di là di ciò noi siamo sempre quelli di Catania e Caserta,ilper. Per noi è uno stimolo ...