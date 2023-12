FOTO – Inter | Paramount+ presenta la maglia speciale ‘Transformers’ contro l’Udinese!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) In occasione della partital’Udinese, l’scenderà in campo con il logo “Transformers” al posto del logo. Le maglie indossate dai nerazzurri saranno messe all’asta e donate ai pazienti pediatrici di alcuni ospedali milanesi.– “La saga cinematografica, live action e serie animata che ha come protagonisti sia umani che Transformers e che trae origine dalla omonima linea di giocattoli Hasbro, sarà infatti prossimamente protagonista su: dall’8 dicembre, oltre ai primi 6 capitoli – Transformers, Transformers – la vendetta del caduto, Transformers 3, Transformers 4 – L’era dell’estinzione, Transformers – l’ultimo cavaliere, Bumblebee – e alla serie animata Transformers: Earthspark già presenti in piattaforma, gli abbonati a ...