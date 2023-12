Formula 1 nel caos | scoppia lo scandalo | indagine UFFICIALE

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Clamorosa notizia nel mondo dei motori. Aperta un’nei confronti di un uomo di rilievo all’interno del settore. Tifosi senza parole Il campionato del mondo di1 è terminato da qualche settimana, ma nonostante ciò si continua a discutere. Quest’anno si è assistito senza dubbio ad uno dei Mondiali più dominati di sempre: Max Verstappen si è laureato per la terza volta consecutiva campione del mondo e questo risultato non è stato mai in dubbio. La Red Bull ha dominato dall’inizio alla fine e il fatto che la scuderia austriaca abbia vinto tutti i Gran Premi, eccetto quello di Singapore vinto dal ferrarista Carlos Sainz, lo dimostra pienamente. Molto più accesa è stata invece la lotta tra Ferrari e Mercedes per il secondo posto nella classifica costruttori. Le due scuderie hanno combattuto fino all’ultimo giro del Mondiale, ma alla fine ad ...