Formazioni ufficiali Fiorentina-Parma | Coppa Italia 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ledi, sfida valida per gli ottavi di finale di. Probabile un po’ di turnover per la squadra di Vincenzono, che fa il suo esordio in quest’edizione dellaNazionale. Di fronte, però, un avversario da non sottovalutare e che sta facendo un campionato da protagonista in Serie B. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 6 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: Christensen, Kayode, Milenkovic, Mina, Parisi, Maxime Lopez, Mandragora, Barak, Sottil, Brekalo, ...