Fmi | Georgieva | bassa crescita globale è preoccupazione numero 1

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (askanews) – Ora abbiamo delle previsioni sul prossimo anno un po’ migliori di quelle che avevamo poco tempo fa. Non stiamo vivendo uno shock drammatico. Ma ci sono tre cose che ci preoccupano e la prima è lasul meglio termine, siamo al 3% diquest’anno e restiamo attorno a questo 3 percento anno dopo anno: E non va bene perché se guardi a prima della pandemia laera al 3,8 per cento: perdere quasi un intero punto diè piuttosto drastico”. Lo ha affermato la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalinadurante un dibattito al Council on Foreign Relations. “Secondo – ha proseguito – quello che ci preoccupa anche di più è la divergenza molto pericolosa che ...

