FlixBus potenzia le tratte con il Salernitano e la Campania 

Leggi su zon

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Con l’avvicinarsi del periodo natalizio,rafforza i collegamenti con la provincia di Salerno e la Campania, per agevolare il ritorno in famiglia – e il successivo rientro nella città di domicilio – di chi studia o lavora fuori regione. Questo incremento interesserà soprattutto le rotte attive fra la Campania e le grandi città del centro e nord Italia, e avrà inizio in questi giorni. Oggicollega nove località nella sola provincia di Salerno, garantendo un servizio continuativo di mobilità anche da e verso numerosi piccoli centri. In tutto, sono 24 le destinazioni collegate dasull’intero territorio campane: di queste, 10 (il 41% del totale) contano meno di 20.000 abitanti. Per Salerno partiranno, settimanalmente, fino a 47 corse dirette da Roma, fino a 35 da Bologna, oltre 20 da Milano e Torino e fino a ...