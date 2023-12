Firenze | Schlein | ' se parlerò con Renzi su strappo con Iv? Scelte non calate dall' alto' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Questa è una segreteria che non sta imponendo soluzioniai territori. Diamo una mano ma la nostra unica indicazione è, come prima forza di opposizione, di cercare di costruire alleanze forti e competitive con le altre forze alternativa alla destra, su un progetto". Così Ellyrisponde alla Camera a chi le chiede se sentirà Matteoper tentare di ricomporre la frattura con Iv dopo l'indicazione del Pd di Sara Funaro come candidata a sindaco di Firenze. "Dal progetto emergono anche le modalità migliori per ladelle candidature. Un bell'esempio è quello dell'Abruzzo".