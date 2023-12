Fipe Confcommercio lancia Sicurezza Vera | i locali di Napoli fanno rete contro la violenza sulle donne

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il mondo dei bar, dei ristoranti e deinotturni è pronto a fare la sua parte nel contrasto alladi genere. Anche aè infatti pronto ad entrare nel vivo il progetto #, ideato dal Gruppo Imprenditrici di, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi, in sinergia con la Polizia di Stato,to in via sperimentale in 20 città a fine 2021 e rinnovato a Milano il 21 maggio 2022. A presentare l’iniziativa asono stati Massimo Di Porzio, PresidenteCampania, Valentina Picca Bianchi, Presidente nazionale GruppoImprenditrici, Nunzia Brancati, Dirigente Divisione Anticrimine Questura ...