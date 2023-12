Fiorentina-Parma | probabili formazioni | turnover per Italiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Questa sera in campo la sfida di Coppa Italia tra, ecco lecon le scelte die Pecchia Questa pomeriggio in campo la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra, ecco lecon le scelte die Pecchia.(4-2-3-1): Christensen; Kayode, Mina, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné, Barak, Sottil; Nzola. ALLENATORE: Vincenzo(4-2-3-1): Corvi; Del Prato, Balogh, Circati, Di Chiara; Hernani, Estevez; Man, Barnabè, Mihaila; Colak. ALLENATORE: Fabio Pecchia.

