Fiorentina-Parma 0-2 LIVE | Mihaila sfiora il tris

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Al Franchi, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.0-2: sintesi e moviola 70? – Doppio cambio per il: dentro Begic ed Hernani mentre esconoe Bernabé. 67? – Cambio per la: dentro Beltran e fuori Barak. 65? – Man sguscia via a due avversari poi serveche va al tiro col destro senza trovare lo specchio della porta. 63? – Sottil ci prova su punizione, Corvi è attento e blocca. 62? – Altro cambio per Pecchia: dentro Man e fuori Benedyczak. 55? – ...