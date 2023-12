Fiorentina-Parma 0-2 LIVE | emiliani vicino al tris

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Al Franchi, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.0-2: sintesi e moviola 38? – Occasione: Circati da due passi viene murato da Kayode e Christensen. 31? – RIGORE NEGATO ALLA– Brekalo crossa e colpisce il braccio di Circati. L’arbitro fischia il rigore, ma poi il Var lo richiama perché il tocco è avvenuto fuori area. 29? – Occasione: Kayode mette in mezzo per Brekalo che col tacco non trova la porta. 27? – Si fa vedere la: Sottil mette in ...