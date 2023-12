Fine della latitanza esotica per Danilo Coppola | arrestato l' immobiliarista

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L'romano di 56 anni,, è statoad Abu Dhabi negli Emirati Arabi, dove era latitante. Il mandato d'arresto, emesso dall'ufficio esecuzionicorte d'Appello di Milano, era stato diramato anche a Dubai, ma la polizia locale lo ha rintracciato nella capitale degli Emirati. Il mandato d'arresto internazionale era stato emesso a settembre 2022 per una condanna in via definitiva a 7 anni per bancarotta, a seguitobancarotta dei crac di tre società immobiliari, il Gruppo Immobiliare 2004, la Mib Prima e Porta Vittoria. Le inchieste che hanno portato alla condanna di, sono state coordinate dagli aggiunti e sostitutiprocura di Milano, Mauro Clerici e Giordano Baggio, e le indagini erano ...