Filo d’Angelo | abbigliamento da camera per uomo | donna e bambino | ecco la collezione 2024

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023), brand italiano di homewear per, lancia unacolorata, di grande vestibilità e adatta a tutte le taglie.Uniti da uncomune che ha i tratti romantici del sogno, tra amore e desiderio, i modelli proposti sono diversi e caratterizzati per lada importanti novità.Se le linee prevedono proposte sleepwear declinate in kimono, pigiami di vari modelli e lunghezze, sottovesti e camicie da notte, nelci sono altre new entry tra cui “” composto da tre iconici pezzi, pantaloni, top e kimono per un total look raffinato ed esclusivo.Da sempre laama essere impeccabile ...