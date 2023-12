Filippo Turetta non ha assistito ai funerali di Giulia | assenti anche i genitori | “Hanno bisogno di tranquillità”

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pubblicato il 6 Dicembre, 2023 Ieri si sono svolti idiCecchettin, una cerimonia emozionante e commovente dovepartecipato tantissime persone per dare l’ultimo addio alla 22enne. Tra di loro però mancavano idi, che evidentemente nontrovato la forza di partecipare, e lo stesso ragazzo 22enne, killer neoconfesso, non li ha visti in tv. “Glitolto giornali e tv per preservarlo” – ha detto Marco Rigato, il sindaco di Torreglia, città della famiglia, come riportato dal Gazzettino. Idial funerale diCome ha spiegato Rigato, Nicola ed Elisabetta ...