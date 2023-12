Ficarra e Picone presentano a Napoli il nuovo film Santocielo

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Salvoe Valentino, insieme al regista Francesco Amato saranno ain occasione delle due speciali anteprime che si terranno in città.arrivano aper presentare il loro. I due attori saranno insieme al regista Francesco Amato per salutare il pubblico in occasione delle due speciali anteprime