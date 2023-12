‘Fermentazione’ | nuovo singolo e tour nei club per i Nobraino

Leggi su funweek

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) I, la band di culto proveniente da Riccione, chiudono il 2023 annunciando une unneiitaliani. Il brano intitolato Fermentazione, caratterizzato da sonorità rock energiche, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e anticipa l’uscita del prossimo album prevista nei prossimi mesi. Cover da Ufficio StampaLEGGI ANCHE: — Twitch chiude in Corea del Sud: «Costi dieci volte più alti di quelli di altri paesi» Descritto come energico e coinvolgente, il brano racchiude tre minuti di musica che esplorano la più grande sbornia dell’universo: quella dell’uomo che, per arrivare al punto in cui si trova, deve necessariamente essere ubriaco. La canzone vuole essere una riflessione sulla natura intrinseca dell’umanità di brindare a se stessa, celebrando l’inevitabile e ...