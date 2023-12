Fedez e le minacce di morte al figlio Leone | gli odiatori e i mostri della normalità

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Quante volte abbiamo criticato? Tantissime. E tante altre volte lo criticheremo: per gli eccessi di Sanremo, tra baci omo e Inni alla cannabis, perché fa il paladinolibertà in una dimensione progressista e anche capziosa, perché agisce come un elemento politico. E per tante altre cose poco intelligenti che a volte dice, insieme ad altre argute e profonde.e le minace diallettonon è diverso da noi e dalla cifra delle cose poco elevate che fioriscono dalla nostra mente. La mente bicamerale, arcaica contrapposizione tra intuizioni e difetti che ci accompagnano. Su una cosa, però,è patrimonio comune: la vergognosa catena di insulti e auguri discatenata da haters sul suo profilo ...