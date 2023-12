FC 24 Ultimate Dynasties | tutto ciò che devi sapere!

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Continuano le promo inedite su FC 24Team: debutta quest’anno l’evento! Come di consueto l’annuncio è arrivato tramite la schermata di avvio di UT, con la data di rilascio fissata per le 19 di venerdì 8 dicembre! Naturalmente, come accade durante ogni promo, oltre al team presente nei pacchetti verranno rilasciati obiettivi ed SBC a tema. Al momento Electronic Arts non ha fornito dettagli ufficiali su questa nuova promo ma, stando alle indiscrezioni (che appaiono confermate dalle card presenti nella schermata di avvio) i protagonisti dell’evento saranno calciatori con rapporti di parentela, come appunto i fratelli Jurriën e Quinten Timber a cui fa riferimento l’immagine. Sempre stando ai rumors ci sarà spazio anche per le icone, con coppie padre/figlio come, ad esempio, Paolo e Daniel ...

