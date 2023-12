Farmaceutica | l' esperto | ' investire in sostenibilità per essere competitivi'

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (Adnkronos Salute) - "Il costo dellaal giorno d’oggi è considerato un investimento, poiché è il principale driver di sviluppo in tutto il mondo. Gli investimenti che un’azienda come Merck sta facendo a livello globale sono una garanzia per lo sviluppo futuro dell’azienda: