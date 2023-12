Farmaceutica | esperti | Parità di genere in azienda lavorando su più piani

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. Adnkronos Salute) - Come si raggiunge ladi? Ci sono varie dimensioni su cui lavorare, da quella culturale a quella del work-life balance con lavoro flessibile part-time e da remoto che consente di ottenere questi obiettivi. Merck è un'particolarmente interessante sotto parecchie dimensioni, ma quella che ha attratto maggiormente la mia attenzione è ladie tutte le politiche messe in atto perché non si faccia solo del pinkwashing”. Lo ha detto Barbara Martini, docente di Politica Economica presso l'Università Tor Vergata di Roma e delegata del rettore alle Pari opportunità e inclusione a margine della conferenza stampa organizzata da Merck Italia ieri a Roma per la presentazione del report realizzato da The European House Ambrosetti su ‘Il valore di ...