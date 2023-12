Fanno lavorare in nero uno straniero | denunce e multa da 6mila euro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della stazione di San Giorgio La Molara e del nucleo ispettorato del lavoro di Benevento, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore 50enne della provincia di Avellino ed un suo dipendente 47enne per aver impiegato un lavoratoreprivo di permesso di soggiorno, per sfruttamento del lavoro e per violazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria. Durante un normale servizio di pattuglia i militari della stazione hanno notato e controllato il 47enne che stava effettuando delle consegne presso un’attività commerciale del posto insieme ad un 24enneche, dai primi accertamenti, è risultato non avere il permesso di soggiorno ed essere ospite di un centro d’accoglienza del beneventano poiché in attesa del riconoscimento della ...