Fabregas | «Il mio calcio consiste nel cercare gli spazi Il modulo può cambiare nella stessa azione»

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Anche in Spagna si sono accorti di un allenatore giovane, peraltro spagnolo, alla sua prima esperienza su una panchina importante. Si tratta di Cesc. Fino a poco meno di un anno fa giocava ancora nel Como, oggi ne è l’allenatore della prima squadra, dopo aver diretto la Primavera. Oggi il Como si ritrova al terzo posto della Serie B e c’è la concreta possibilità che a fine campionato il club possa giocarsi la possibilità di giocarsi i playoff e risalire in Serie A dopo quasi 20 anni dall’ultima volta. Gran parte del merito va proprio ae Marca prova a spiegare il perché. Il quotidiano spagnolo ricorda le parole dell’allenatore spagnolo alla sua prima conferenza stampa: «Sono rimasto sorpreso anche io quando domenica 12 novembre, alle 15:11, la proprietà mi ha chiamato per comunicarmi che dal mercoledì successivo avrei dovuto guidare ...

