Fabio Giannini ABC Noleggio | “Sempre più richiesti i mezzi a noleggio per gli spostamenti in Toscana”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) - Attenzione al cliente, un rapporto diretto e servizi flessibili sono aspetti fondamentali quando si noleggia un mezzo a breve termine. Siena, 6 dicembre 2023. Tra le mete turistiche, l'Italia è considerata uno dei posti più sicuri per andare in vacanza in questo momento storico di tensioni politiche e sociali. In particolare la regionemolto richiesta sia dagli italiani che dagli stranieri, soprattutto il territorio di Siena e Firenze. Una terra di grande fascino che racchiude, nel raggio di cinquanta chilometri, territori dalle diverse anime e molte possibilità di visita: piccoli borghi, città, mare, paesaggi e natura spettacolari, uno straordinario patrimonio storico-artistico e un'offerta enogastronomica di alta qualità. L'auto diventa, indubbiamente, il mezzo più pratico e confortevole per muoversi facilmente da una ...