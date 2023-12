Expo Raggi | Trasformare delusione in progetti utili per Roma

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “È trascorsa appena una settimana dal deludente verdetto su2030 ma non possiamo e, soprattutto, non vogliamo vanificare quanto di buono fatto finora. I tantidi pubblicatà di cui abbiamo discusso durante le varie convocazioni della Commissione2030 rappresentano, infatti, un’indiscutibile occasione di sviluppo non solo per il quadrante di Tor Vergata, ma anche per l’intero territorio capitolino e, in quanto tale, sarebbe un peccato cestinarla velocemente e precludere così ai cittadinini delle preziose e importanti opportunità di crescita urbana e sociale”. “Alla luce di ciò, prima di chiudere definitivamente i lavori della Commissione che ho avuto l’onore e l’onere di presiedere in tutti questi mesi, è nostra intenzione proporre ai consiglieri membri alcuni atti miranti a ...