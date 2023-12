Ex Ilva | per assemblea Adi nuovo rinvio all' 11 dicembre**

Altre News in Rete:

arcelor mittal prende per i fondelli il governo e l'italia: non tira fuori un cent per l'ex ilva - Business

...dell'articolo di Fabio Pavesi per MF arcelormittal Oggi va in scena l'ennesimo estenuante Cda di Acciaierie d'Italia per tentare di trovare una via d'uscita alla grave crisi di liquidità dell'

Ex-Ilva, riunione in corso a Palazzo Chigi Milano Finanza

E' in corso lo sciopero nell'area altoforni dell'ex Ilva - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Ex Ilva, ancora un nulla di fatto. Prossimo incontro l'11 dicembre

GENOVA - Ancora nulla di fatto dopo l'assemblea di Acciaierie d'Italia che resta aperta e sarebbe aggiornata all'11 dicembre.

AdI, Futuro Ilva ancora incerto, rinvio al 11/12

Assemblea di Acciaierie d'Italia aperta, futuro dell'ex Ilva di Taranto incerto. Arcelor Mittal e Invitalia in braccio di ferro, sindacati in sciopero. Governo chiamato a intervenire per reperire riso ...