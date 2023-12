Evitare lo scenario Anchorage. Il summit Ue-Cina secondo il Merics

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’obiettivo minimo delUe-, che inizia domani e prosegue venerdì, èlo. Lo sostengono gli analisti del, il più grande centro studi europeo focalizzato sulla. “Il dialogo per l’amore del dialogo”, l’ha definito Abigaël Vasselier, a capo del programma politica estera, durante un incontro con i giornalisti alla vigilia dell’incontro. Un obiettivo “importante per l’Europa”, come insegna il gelo seguito all’incontro di alto livello tra Stati Uniti edi, in Alaska, a inizio 2021, primo dall’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. “È necessariodi tagliare i canali di comunicazione con la”, spiega l’esperta sottolineando ...