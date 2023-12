Evento storico! Barbara Palombelli fa gli auguri in diretta alla sua “sfidante” Antonella Clerici

Altre News in Rete:

Italia - Usa, da Transatlantic Award Gala di AmCham segnali di slancio

... ambasciatore d'Italia negli Usa, intervenuta all'milanese. La capomissione ha ringraziato ... 'In un momentocosì geo - politicamente complesso, l'American Chamber of Commerce in Italy ...

Un evento storico per la speleologia italiana: il CAI L'Aquila celebra il 450° anniversario della prima discesa a Grotta A ... La Scintilena

Albiano saluta la sua nuova scuola: "Fatto storico, fermiamo gli esodi" - Albiano saluta la sua nuova scuola: "Fatto ... LA NAZIONE

Formazione nel settore design: a Bari svelati i segreti per un outdoor moderno

Si conclude la serie di masterclass itineranti sul tema. Il designer Roberto Palomba ha incontrato gli addetti ai lavori presso lo Spazio Murat .

ChocoModica: quattro giorni di eventi dedicati a uno dei cibi più amati da adulti e bambini

Si avvicina il taglio del nastro dell’edizione 2023 del ChocoModica – la città di cioccolato. Protagonista assoluto il cioccolato di Modica che quest’anno festeggia il quinto anno di certificazione IG ...