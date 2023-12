Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023 in tv oggi | mercoledì 6 dicembre | canale | orari e diretta streaming

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tutto pronto per le gare diaglidiin, in corso di svolgimento ad, in Romania. Seconda giornata della rassegna continentale, tappa del percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Fari puntati soprattutto sulle stelle azzurre Benedetta Pilato e Simona Quadarella, impegnate nelle finali dei 100 rana e 800 stile libero rispettivamente, ma non solo. L’appuntamento con le batterie è per le ore 8.30 italiane diall’Aquatics Complex della cittadina romena, mentre dalle ore 17.00 è prevista la sessione pomeridiana.E TV – Tutte le gare di giornata, sia della sessione mattutina che di quella ...

Altre News in Rete:

Nuoto: Ponti in finale con nuovo record - blue News

No Ponti ha centrato la finale dei 100m delfino degliin vasca corta di Otopeni, in Romania, migliorando pure il record svizzero che gi gli apparteneva di 2 centesimi. Proprio come nelle batterie disputate in mattinata, il ticinese ha chiuso pure ...

Nuoto, Europei in vasca corta: due argenti per l’Italia nelle staffette stile libero - Sportmediaset Sport Mediaset

Calendario Europei nuoto 2023 oggi: orari martedì 5 dicembre, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

In Romania il giudice. Marco Rondoni alla sua ultima ’uscita’

Marco Rondoni, giudice di partenza da 20 anni, è ai suoi ultimi Europei di nuoto in vasca corta in Romania. 65 anni, lavora nel settore dell'informatica e ha iniziato come ufficiale di gara nel 1996.

LIVE Nuoto, Europei 2023 in DIRETTA: Benedetta Pilato e Quadarella si giocano una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e streaming della prima giornata degli Europei di Otopeni - Il programma degli Europei di Otopeni - La presentazione della seconda giorna ...