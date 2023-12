Europei di Nuoto in Vasca Corta | Quadarella è argento negli 800 stile | “Il tempo non mi soddisfa | ma sono felice”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Otopeni – Due delle medaglie vinte oggi ad Otopeni, aglidiinarrivate da Simonae Lorenzo Mora. L’e il bronzogli allori che pesano in bacheca per la Nazionale Italiana. 800libero e 50 dorsole discipline del podio. “Nondelusa dall’, ci mancherebbe, è sempre una medaglia in un evento importante – dichiara, come riporta feder.it – Mi aspettavo però di essere più veloce e ilnon mi. Devo resettare e pensare alle prossime gare e poi a preparare nel migliore dei modi la prossima stagione”. “Era una gara aperta ...