(Di mercoledì 6 dicembre 2023)viene beffata nel finale a Monaco e trova la quarta sconfitta di fila tra campionato ed. Finisce 91 - 84 per i padroni di casa trascinati da Ibaka (doppia doppia da 20 punti e 12 ...

Altre News in Rete:

Eurolega, Bayern - Olimpia Milano 91 - 84: gli highlights

Milano viene beffata nel finale a Monaco e trova la quarta sconfitta di fila tra campionato ed. Finisce 91 - 84 per i padroni di casa trascinati da Ibaka (doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi) ed Edwards (32 punti e 5/10 da 3). Guarda gli ...

Video Eurolega, Bayern Monaco-Olimpia Milano 91-84: gli highlights- Video Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Eurolega, Bayern- Olimpia Milano 91-84: gli highlights La Gazzetta dello Sport

Partizan Belgrado-Olimpia Milano: dove vederla in tv e in streaming

L'Eurolega sarà protagonista anche giovedì 7 dicembre con Partizan Belgrado-Olimpia Milano ma dove sarà possibile vederla in tv e streaming

Ettore Messina tira le orecchie ai suoi

"Non c'è stato nessun misunderstang, bisognava far fallo. Ho chiamato timeout, c'erano sono istruzioni precise, non l'abbiamo fatto. Colpa nostra".