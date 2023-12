EuroCup basket | decima giornata | in questo mercoledì tocca a Trento | programma e diretta tv

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Dopo aver assistito all’incontro di Umana Reyer Venezia nella prima parte di questa tornata, ecco il ritorno dell’2023/24 con la seconda tranche delladitorneo così affascinante detenuto, attualmente, da Gran Canaria. Per la pallacanestro nostrana ci sarà Dolomiti Energia Trentino che dovrà ospitare la quarta forza del Girone B,ball Ulm, aprendo il suo palazzetto dello sport. Ecco tutto quello che c’è da sapere susegmento con le ultime, ilcompleto di, gli orari e dove sarà possibile assistere in televisione alle sei sfide che impreziosiranno questa tornata....

