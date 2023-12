Esselunga | concorso di Natale 2023 | come partecipare si vincono iPhone 15 e altri premi

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Peraldidi, che mette in palio15 e carte prepagate,basta seguire poche e semplici regole: anzitutto, dovrete fare la spesa nei negozi, nelle profumerie eb, oppure online, dal 7 al 24 dicembre. Poi, in cassa nel caso di spesa in presenza, dovrete presentare la vostra Carta Fidaty. Se fate la spesa online, dovrete inserire il codice nell’apposito spazio. A questo punto, per ogni 30 euro di spesa o per ogni 50 punti Fragola raccolti in un unico scontrino, otterrete una cartolina. Sulle cartoline ci sono 6 riquadri ricoperti con vernice coprente da grattare via per scoprire l’eventuale vincita. Si vince con tre scritte identiche di uno dei prodotti in palio. E parliamo di diecimila15 e ...