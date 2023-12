Esclusiva-bomba di Chi l' ha visto | fuori l' audio con la voce di Turetta | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Una nuova puntata di Chi l'hae un nuovo, importante, capitolo sul caso Cecchettin. Ine in diretta televisiva, Federica Sciarelli ha diffuso unin cui si sente, per la prima volta, ladi Filippo, il ragazzo che prima è sparito insieme all'ex fidanzata, poi l'ha uccisa a coltellate e, infine, prima di venire bloccato in Germania, si è abbandonato a una fuga folle. Oltre a ricostruire i passaggi del delitto e a fare luce sul rapporto tra i due giovani, offrendo ai telespettatori prove concrete, il programma di Rai 3, ha fatto sentire una nota vocale che il 21enne ha probabilmente inviato a qualcuno che conosceva bene la vittima. “A lei non piacciono le tisane…”: Ladi Filippo, che non era più il fidanzato di ...